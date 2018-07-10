10 июля 2018, вторник

Наводнение в Японии: жертвами стали 130 человек

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Количество жертв наводнения в Японии увеличилось до 130

Количество жертв наводнения в Японии увеличилось до 130

В Японии в результате наводнений и оползней погибли не менее 130 человек, еще 74 считаются пропавшими без вести.

Такие данные озвучили местные власти, сообщает Asahi.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ из-за стихийного бедствия отменил все международные поездки.

По официальным данным, повреждены не менее 267 тысяч домов в 11 префектурах. Отменены железнодорожные перевозки по 37 маршрутам.

Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю, а также в префектурах Окама и Эхимэ на острове Сикоку.

Ранее сообщалось о 100 жертвах стихии.

Сильные дожди на западе Японии начались шестого июля. 

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