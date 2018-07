Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 179

В результате сильных ливней и оползней в Японии погибли уже 179 человек.

Об этом сообщает информационное агентство AFP, ссылаясь на даные местных властей.

Также большое количество людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

#UPDATE Search-and-rescue operations are continuing in Japan as the death toll after floods and landslides caused by record rains rises to 179, with local media saying several dozen are still missing pic.twitter.com/1FSPeMFq4M