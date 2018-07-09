09 июля 2018, понедельник

Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 100

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Сто человек стали жертвами ливней в Японии

Сто человек стали жертвами ливней в Японии

По данным властей, в Японии в результате сильных ливней и оползней погибли уже 100 человек.

Кроме того, как заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, 68 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

Власти призывают людей пока не возвращаться в пострадавшие дома, поскольку они могут представлять опасность, и дождаться, пока их осмотрят специалисты.

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди могут продолжиться.

Ранее сообщалось о 90 погибших в результате сильных наводнений и оползней.

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