08 июля 2018, воскресенье

Наводнение в Японии: число погибших выросло до 85

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Власти Японии рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий

Власти Японии рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий

Количество погибших в результате ливневых дождей, оползней и наводнения в Японии достигло 85. Еще 58 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает NHK, шесть человек находятся в критическом состоянии. Наибольшее число жертв зафиксировано в префектуре Хиросима, где погибли 37 человек. Также жертвами стихийного бедствия стали жители префектур Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи и Сага.

В поисково-спасательной операции принимают участие японские спасатели при поддержке сил самообороны страны, сотрудников пожарного управления и полиции.

В Японию ливневые дожди принес тайфун, из-за которого накануне был объявлен режим ЧП в нескольких префектурах. На фоне предупреждений о приближающемся стихийном бедствии власти страны рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий.

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