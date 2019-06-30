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Наводнение в России: пятеро погибших, сотни пострадавших

Сегодня, 12:18
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euronews

Иллюстративное фото

Вследствие наводнения в Иркутской области России пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России сообщили, что пострадавшими числятся более 350 человек, 97 из них были госпитализированы.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, эвакуированы более тысячи человек.

Подтоплены более четырех тысяч домов, где живут около 10 тысяч человек в пяти районах Иркутской области. Без света остаются почти 27 тысяч человек. Разрушены 15 автомобильных мостов.

В министерстве добавили, что вечером 29 июня в регион прибыл самолет Ил-76 с гуманитарной помощью.

По информации МЧС, в ближайшее время стоит ожидать новых подтоплений.

Теги:   Наводнение Иркутск Россия

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