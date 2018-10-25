25 октября 2018, четверг

Наводнение в Иордании: количество погибших детей увеличилось до 14

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В результате затопления автобуса погибли дети
Фото: Sarmad | سرمد via Twitter

В результате затопления автобуса погибли дети

Количество погибших в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании увеличилось до 14 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Во время поисково-спасательной операции с участием вертолетов и военных были спасены 34 человека.

В операции по спасению школьников в Иордании принимали участие несколько вертолетов элитного подразделения ВВС ЦАХАЛ.

Напомним, что 25 октября бурный дождевой поток снес с дороги автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию. В автобусе находились 37 детей и семеро взрослых.

Сообщалось о десяти погибших и 16 пропавших без вести.

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