Наводнение в Иордании: количество погибших детей увеличилось до 14

Количество погибших в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании увеличилось до 14 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Во время поисково-спасательной операции с участием вертолетов и военных были спасены 34 человека.
В операции по спасению школьников в Иордании принимали участие несколько вертолетов элитного подразделения ВВС ЦАХАЛ.
Напомним, что 25 октября бурный дождевой поток снес с дороги автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию. В автобусе находились 37 детей и семеро взрослых.
Сообщалось о десяти погибших и 16 пропавших без вести.
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