11 октября 2018, четверг

Наводнение на Майорке: количество погибших возросло до 12

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Среди погибших есть иностранцы

Среди погибших есть иностранцы

Количество погибших в результате сильнейшего наводнения на испанском курортном острове Майорка возросло до 12 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции.

Среди погибших есть по меньшей мере два иностранца. Британская пара (77 и 75 лет) погибла в салоне такси. Машину унесло сильным потоком воды.

Ранее сообщалось, что на Майорке в результате сильного наводнения погибли девять человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.

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