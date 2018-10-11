Наводнение на Майорке: количество погибших возросло до 12

Количество погибших в результате сильнейшего наводнения на испанском курортном острове Майорка возросло до 12 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции.

BREAKING: Death toll in Majorca floods rises to 12, police say pic.twitter.com/7xV7h3pUBU — AFP news agency (@AFP) 11 октября 2018 г.

Среди погибших есть по меньшей мере два иностранца. Британская пара (77 и 75 лет) погибла в салоне такси. Машину унесло сильным потоком воды.

Ранее сообщалось, что на Майорке в результате сильного наводнения погибли девять человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло 10 октября, когда за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный метр.