Наводнение на Майорке: количество погибших возросло до 12

Количество погибших в результате сильнейшего наводнения на испанском курортном острове Майорка возросло до 12 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные местной полиции.

BREAKING: Death toll in Majorca floods rises to 12, police say pic.twitter.com/7xV7h3pUBU