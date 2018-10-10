Наводнение на Майорке: количество погибших и пропавших без вести возросло

В результате наводнения на Майорке погибли уже девять человек

На испанском курортном острове Майорка жертвами наводнения стали уже девять человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Такие данные озвучили в службе по чрезвычайным ситуациям Балерианских островов, сообщает DW.

Сильнее всего от непогоды пострадал город Сант-Лоренс-дес-Кардассар, где накануне в результате сильного дождя из берегов вышел ручей.

По данным местных властей, за несколько часов выпало около 220 литров дождя на квадратный километр.

Кроме того, отмечается, что в числе жертв - как минимум двое граждан Великобритании.

Ранее сообщалось, что на Майорке в результате сильного наводнения погибли пять человек, 12 человек считаются пропавшими без вести.