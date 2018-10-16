Наводнение на юге Франции: количество жертв возросло

В результате наводнения на юге Франции погибли минимум 11 человек

В результате наводнений на юге Франции погибли как минимум 11 (по другим данным - 12) человек, еще 8 человек получили ранения.

Как сообщает DW, один человек числится пропавшим без вести.

Сильные ливни, которые обрушились на французский департамент Од (административный центр - город Каркассон), начались в ночь на понедельник. Реки и ручьи вышли из берегов, в некоторых местах их уровень существенно превысил норму. В коммуне Треб к востоку от Каркассона вода поднялась более чем на семь метров. Улицы городов превратились в реки с сильным течением. Многие автомобили смыты водой.

По данным местной префектуры, четыре коммуны были эвакуированы. Более 3300 домов остаются без электричества.

Власти не исключают, что количество жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения погибли по меньшей мере 7 человек.