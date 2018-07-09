Наводнение и оползни: подборка видео стихийного бедствия в Японии

Сразу несколько префектур в Японии страдают от наводнения и оползней, вызванных мощными ливнями.
Согласно последним данным, количество жертв стихии уже превысило 100 человек.
При этом еще несколько десятков граждан числятся пропавшими без вести.
Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме.
Кроме того, в результате стихийного бедствия пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения и оползней в Японии погибли около 90 человек.
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