09 июля 2018, понедельник

Наводнение и оползни: подборка видео стихийного бедствия в Японии

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В результате стихии погибли уже около 100 человек

В результате стихии погибли уже около 100 человек

Сразу несколько префектур в Японии страдают от наводнения и оползней, вызванных мощными ливнями.

Согласно последним данным, количество жертв стихии уже превысило 100 человек.

При этом еще несколько десятков граждан числятся пропавшими без вести.

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме.

Кроме того, в результате стихийного бедствия пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения и оползней в Японии погибли около 90 человек.

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