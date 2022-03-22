В России Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду 22 марта, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Навальный в суде (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Лефортовский суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей (около 11 тысяч долларов) по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Об этом сообщает Медиазона.

В ходе прений гособвинитель просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.



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Дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. Оппозиционера обвинили в том, что он потратил на личные цели 356 из 588 миллионов рублей, перечисленных в различные фонды, в том числе в ФБК.

Дело о неуважении к суду появилось после процесса над Навальным по обвинению в клевете на ветерана. Его завели в конце мая 2021 года. Затем эти два дела объединили в одно.

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