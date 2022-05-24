Навальный выступил в суде с последним словом: Вы потерпите поражение в тупой войне, которую ведете в Украине

24 мая, 12:27
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Алексей Навальный (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Алексей Навальный (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и о неуважении к суду, выступил по видеосвязи на судебном заседании по рассмотрению его апелляционной жалобы на приговор.

Война России против Украины — главные события 24 мая

В ходе выступления с последним словом Навальный высказался о войне России против Украины.

«Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но потерпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую ведете. Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди», — приводит слова Навального его соратница Кира Ярмыш.

Видео дня

В итоге суд оставил приговор Навальному без изменений: девять лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1529012193882161155
https://www.youtube.com/embed/JmuCMq5yqQc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Алексей Навальный Война России против Украины

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