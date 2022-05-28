«Игра вокруг Навального». Преемник Путина не обязательно станет лучшим для Украины — Климкин 28 мая, 11:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTER)

Смена российского диктатора Владимира Путина, в частности, на оппозиционера Алексея Навального, не обязательно будет позитивной для Украины, считает министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин.

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«Смена власти в России не обязательно сработает в [пользу] Украины. В России есть разные люди, которые пытаются играть в разные игры. Например, в игру вокруг Навального. Я вообще не исключаю, что это игра определенных башен Кремля, — в какой-то момент выдернуть Навального и сказать: «Видите, мы теперь гораздо лучше. Давайте быстро дружить с нами, снимайте с нас санкции“. <...> Есть еще много вариантов, которые на самом деле могут изменить динамику не в нашу пользу», — отметил в эфире Радио НВ дипломат.

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По мнению Климкина, гарантии безопасности и вооружения Украины могут предотвратить дестабилизацию Европы.

«Сейчас нужно не просто дергать, а за ворота тянуть Запад и говорить, что поставки оружия и сотрудничество по безопасности — это основное, что позволит нам разговаривать с Путиным с позиции силы. И только с позиции силы я вижу возможность вести с этим режимом хоть какие-то разговоры, я не говорю переговоры. Никаких других вариантов совершенно не может быть и Запад должен это понимать. Если он этого не способен добиться, это открывает ящик Пандоры, который дестабилизирует минимум Европу, а, возможно, и значительную часть мира», — объяснил Климкин.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая в суде с последним словом, отметил, что «Вы (представители российского режима — ред.) потерпите поражение в тупой войне, которую ведете в Украине».

Когда россияне убили его однофамильца в Буче, оппозиционер призвал свергать режим диктатора Владимира Путина.

Ранее, 22 марта, Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей (около 11 тысяч долларов) по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Еще в январе Навальный появился на обложке TIME с надписью «Человек, которого боится Путин».

В то же время после оккупации оккупации Крыма оппозиционер заявлял, что теперь Крым де-факто «принадлежит» России, и реалии якобы таковы, что Крым является частью РФ и никогда уже не вернется в Украину. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» – говорил он.

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