Навальный заявил, что подаст в суд на российских пограничников

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого пограничная служба не выпустила из РФ, пообещал подать на службу в суд.
Об этом он сообщил в Instagram.
"На ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: вчера пропал мой билет стоимостью 21 тыс. руб; мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров разбираться с ситуацией", – написал Навальный.
Политик добавил, что самолет обошелся в 2242 руб., отель – 2800 руб., обратный билет, аэроэкспресс – 1000 руб.
"Всего: 8542 руб. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", – сказал оппозиционер.
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В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала - открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: - вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. - мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.
Ранее российскому оппозиционному активисту Алексею Навальному запретили выезжать из страны. Он собирался вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Однако позже появилась информация, что Навальному отменили запрет на выезд из России.
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