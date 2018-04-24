Навальный созывает митинг "против царя", несмотря на запрет властей Москвы

Городской совет Москвы не согласовал митинг оппозиции перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционер Алексей Навальный несмотря на такое решение призвал своих сторонников выйти в центр на Тверскую улицу 5 мая. При этом политик ссылается на Конституцию. В штабе политика сообщили, что акция будет общероссийсской.

"Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и Единой России..", - написал он в Твиттере.

Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнение, в центре города нам комментарии места. Центр принадлежит Путину и "Единой России". Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы НЕ рабы. - Alexey Navalny (@navalny) 24 апреля 2018 г.

В то же время в Смоленске акцию оппозиции разрешили провести на территории промзоны.

Жулик и вор, мэр Смоленска предложил провести митинг 5.05 в промзоне напротив полиции и детского кинотеатра який чиновники закрыли пару лет назад https://t.co/kvJMT32dIC @navalny - Alexey Normalny (@normalniy) 24 апреля 2018 г.

Ранее Навальный уже анонсировал акцию Путин нам не царь. Он отмечал, что это будут демонстрации "против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония", а также за право быть настоящим гражданином РФ.

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