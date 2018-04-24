Навальный созывает митинг "против царя", несмотря на запрет властей Москвы

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Навальный собирает своих сторонников, несмотря на ожидаемый запрет со стороны властей
@teamnavalny_mos

Навальный собирает своих сторонников, несмотря на ожидаемый запрет со стороны властей

Городской совет Москвы не согласовал митинг оппозиции перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционер Алексей Навальный несмотря на такое решение призвал своих сторонников выйти в центр на Тверскую улицу 5 мая. При этом политик ссылается на Конституцию. В штабе политика сообщили, что акция будет общероссийсской.

"Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и Единой России..", - написал он в Твиттере.

В то же время в Смоленске акцию оппозиции разрешили провести на территории промзоны.

Ранее Навальный уже анонсировал акцию Путин нам не царь. Он отмечал, что это будут демонстрации "против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония", а также за право быть настоящим гражданином РФ.

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