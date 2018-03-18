Навальный: Собчак обещали огромные деньги за выдвижение на пост президента России

Российский оппозиционный политики Алексей Навальный заявил, что Ксении Собчак обещали "огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

В эфире канала Навальный. Live политик заявил, что об этом ему ранее заявила сама Собчак. В свою очередь Собчак ответила, что не говорила об "огромных деньгах за выдвижение".

"Ты лжешь в каждом своем слове … Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", - цитирует Навального Медуза.

Также Навальный отказался от сотрудничества с Собчак, назвав ее президентскую кампанию "частью махинации" российских властей.

Местная журналистка Собчак баллотируется на пост президента России от партии бывшего министра экономики России Андрея Нечаева и позиционирует себя в качестве критика политики Владимира Путина. Навальному же ЦИК РФ отказала в регистрации.

18 марта в России проходят выборы президента. Голосование проводится также на территории оккупированного Крыма.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ. Таким образом, россияне не смогут проголосвать на территории Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти по недопущению 18 марта россиян в дипломатические представительства РФ на территории Украины, так как проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

Смотрите также