Навальный решил зарегистрировать партию "Рабочее название"

Политик переживает, что название партии могут украсть

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о том, что собирается зарегистрировать партию "Рабочее название".

Съезд партии должен пройти 19 мая, передает Republic.

"Так как названия нашей партии кремлёвские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии “Рабочее название”. А там переименуем", - заявил Навальный.

Ранее Навальный заявил, что Ксении Собчак обещали "огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

Он также отказался от сотрудничества с Собчак, назвав ее президентскую кампанию "частью махинации" российских властей.