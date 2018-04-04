Навальный решил зарегистрировать партию "Рабочее название"

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Политик переживает, что название партии могут украсть

Политик переживает, что название партии могут украсть

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о том, что собирается зарегистрировать партию "Рабочее название".

Съезд партии должен пройти 19 мая, передает Republic.

"Так как названия нашей партии кремлёвские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии “Рабочее название”. А там переименуем", - заявил Навальный.

Ранее Навальный заявил, что Ксении Собчак обещали "огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

Он также отказался от сотрудничества с Собчак, назвав ее президентскую кампанию "частью махинации" российских властей.

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