Навальный получил 30 суток ареста за акцию протеста перед инаугурацией Путина

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Алексей Навальный

Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста за акцию протеста перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина "Он нам не царь".

Об этом Навальный написал в Twitter.

5 мая, в более 80 городах России проходили митинги в связи с четвертой инаугурацией президента Путина под лозунгом "Он нам не царь". Протесты инициировал оппозиционер Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили, до момента проведения судебного заседания. 

По приблизительным подсчетам, по всей России задержали порядка 1600 человек.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове