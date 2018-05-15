Навальный получил 30 суток ареста за акцию протеста перед инаугурацией Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста за акцию протеста перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина "Он нам не царь".

Об этом Навальный написал в Twitter.

30 суток ареста — Alexey Navalny (@navalny) 15 мая 2018 г.

5 мая, в более 80 городах России проходили митинги в связи с четвертой инаугурацией президента Путина под лозунгом "Он нам не царь". Протесты инициировал оппозиционер Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили, до момента проведения судебного заседания.

По приблизительным подсчетам, по всей России задержали порядка 1600 человек.