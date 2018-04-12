Навальный анонсировал массовые протесты перед инаугурацией Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций протеста 5 мая по всей России перед инаугурацией Владимира Путина.

По словам оппозиционера, это будут демонстрации "против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония", а также за право быть настоящим гражданином РФ.

"Путин нам не царь. Наша общая задача - добиться, чтобы голос этих людей [53 миллионов, которые за него не проголосовали] - наш голос - был услышан и принят во внимание", - заявил Навальный в своем обращении.

Смотрите также Выборы Путина: как они прошли и что принесут Украине

Навальный собирается подать заявки на проведения митингов. В случае отказа, он призывает все равно выйти на массовые акции.

Напомним, что инаугурация российского президента Владимира Путина состоится 7 мая.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных участковых избиркомов, действующий глава государства Владимир Путин набирал 76,69% голосов.

Верховная Рада признала нелегитимными выборы Путина на временно оккупированных территориях Украины: АР Крым и городе Севастополь.