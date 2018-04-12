Навальный анонсировал массовые протесты перед инаугурацией Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций протеста 5 мая по всей России перед инаугурацией Владимира Путина.
По словам оппозиционера, это будут демонстрации "против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония", а также за право быть настоящим гражданином РФ.
"Путин нам не царь. Наша общая задача - добиться, чтобы голос этих людей [53 миллионов, которые за него не проголосовали] - наш голос - был услышан и принят во внимание", - заявил Навальный в своем обращении.
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Навальный собирается подать заявки на проведения митингов. В случае отказа, он призывает все равно выйти на массовые акции.
Напомним, что инаугурация российского президента Владимира Путина состоится 7 мая.
18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных участковых избиркомов, действующий глава государства Владимир Путин набирал 76,69% голосов.
Верховная Рада признала нелегитимными выборы Путина на временно оккупированных территориях Украины: АР Крым и городе Севастополь.
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