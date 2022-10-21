Навальному предъявили новое обвинение: грозит до 30 лет тюрьмы 21 октября, 07:02 Алексея Навального посадили в тюрьму на 9 лет (Фото:instagram.com/navalny)

Против заключенного российского оппозиционера Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Сообщения о новых обвинениях опубликовали в его соцсетях.



В сообщении в Instagram говорится, что дело возбуждено по обвинениям в том, что Навальный «пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм».

Видео дня

Следствие считает экстремистскими, в частности материалы YouTube-канала Популярная политика, которую ведут соратники Навального.

«Я – гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления», — говорится в сообщении.

Алексей Навальный ссылается на официальное сообщение Следственного комитета, в котором фигурируют имена его соратников Леонида Волкова и Лилии Чанышевой.

"Адвокаты подсчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - написал оппозиционный российский политик.