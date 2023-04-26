Грозит пожизненное. В России открыли новое дело против Навального 26 апреля, 13:47 Алексей Навальный (Фото:twitter.com/teamnavalny)

В России открыли новое дело против оппозиционного политика Алексея Навального, который уже отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Об этом на заседании заявил сам Навальный, его слова приводит команда политика в Twitter.

Дело возбудили по статье о терроризме — его выделили из уже существующего дела по статье об экстремизме.

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«Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня знакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО, вчера вечером меня снова туда водворили», — сказал Навальный.

Telegram-канал Sota уточняет, что речь идет об обвинении в «организации террористического сообщества».

Дело по обвинению Навального в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Тогда же сам Навальный сообщал, что его также обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.

