Навального задержали на акции в поддержку Голунова Сегодня, 13:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Shemetov Алексей Навальный REUTERS/Maxim Shemetov

Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.



Как сообщает ОВД-Инфо, Навального задержали на Трубной площади.

По данным издания, общее число задержанных достигает 100 человек.

Среди задержанных есть и журналисты, в том числе и издания Медуза.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.



Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.