Национальное собрание Франции ужесточило миграционные законы

Во Франции нижняя палата парламента - Национальное собрание - приняла пакет поправок в законы, регулирующие вопросы миграции и предоставления убежища.

Нововведения поддержали 228 депутатов, 139 парламентариев проголосовали против, сообщает DW.

Голосованию предшествовали 61-часовые дебаты.

Принятый пакет поправок направлен на усиление контроля за миграцией и ускорения рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В частности, срок подачи ходатайства снижен со 120 до 90 дней, а рассмотрение таких заявлений в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати.

Кроме того, сокращено время на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства. Также увеличена продолжительность заключения перед выдворением нежелательных мигрантов с 45 до 90 дней.

За незаконное пересечение границы предусматривается лишение свободы до одного года.

После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате. Ожидается, что сенаторы рассмотрят нововведения в июне.

Во Франции в последние годы наблюдается увеличение притока мигрантов. В прошлом году Франция впервые зарегистрировала более 100 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, это на 17% превысило показатели 2016 года.

Несмотря на критику представителей гуманитарных организаций, которые видят в новшествах существенное ослабление возможностей для получения убежища, министр внутренних дел Франции Жерар Коллон выступил в защиту новых норм.

По его мнению, к этому побуждает уже сам рост числа беженцев и мигрантов, ежегодно прибывающих в страну.