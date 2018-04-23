Национальное собрание Франции ужесточило миграционные законы

Во Франции нижняя палата парламента - Национальное собрание - приняла пакет поправок в законы, регулирующие вопросы миграции и предоставления убежища.
Нововведения поддержали 228 депутатов, 139 парламентариев проголосовали против, сообщает DW.
Голосованию предшествовали 61-часовые дебаты.
Принятый пакет поправок направлен на усиление контроля за миграцией и ускорения рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В частности, срок подачи ходатайства снижен со 120 до 90 дней, а рассмотрение таких заявлений в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати.
Кроме того, сокращено время на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства. Также увеличена продолжительность заключения перед выдворением нежелательных мигрантов с 45 до 90 дней.
За незаконное пересечение границы предусматривается лишение свободы до одного года.
После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате. Ожидается, что сенаторы рассмотрят нововведения в июне.
Во Франции в последние годы наблюдается увеличение притока мигрантов. В прошлом году Франция впервые зарегистрировала более 100 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, это на 17% превысило показатели 2016 года.
Несмотря на критику представителей гуманитарных организаций, которые видят в новшествах существенное ослабление возможностей для получения убежища, министр внутренних дел Франции Жерар Коллон выступил в защиту новых норм.
По его мнению, к этому побуждает уже сам рост числа беженцев и мигрантов, ежегодно прибывающих в страну.
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