Нацбанк Польши ожидает ежегодно 200-300 тысяч трудовых мигрантов из Украины

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года ежегодно 200-300 тысяч украинцев будут приезжать работать в страну.

Он также отметил, что число работников из Украины растет, но пик был зафиксирован в 2016-2017 годах, передает Радио Польша.

По оценкам Нацбанка, к 2050 году нехватка кадров на рынке труда Польши составит порядка 10, 6 миллионов человек.

Напомним, спикер польского Сейма Марек Кухцинский заявил, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове