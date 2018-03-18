НАТО усилит оборону из-за ядерных угроз Кремля – ​​генеральный секретарь Альянса

Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной – Столенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг заявил, что Североатлантический альянс будет наращивать оборонный потенциал из-за возможного расширения ядерного вооружения РФ. Об этом сообщает DW.

"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", – заявил Столенберг.

В качестве подтверждения такой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества.

Генеральный секретарь НАТО выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. В ответ на подобные действия страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.

"Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должен оставаться альянсом с атомными бомбами", – отметил Столенберг.

Генсек Альянса заявил, что НАТО будет сохранять политику сдерживания и устрашения для предупреждения войны, однако Альянс не хочет возобновлять "холодную войну" с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы по делу Скрипаля и стремится к стратегическому партнерству.

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