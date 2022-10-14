НАТО с 17 по 30 октября проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию 14 октября, 18:02 Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Военно-воздушные силы стран НАТО с 17 по 30 октября проведут в Европе запланированные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В расписании учений отработка сдерживания ядерных атак противников десятками самолетов в небе над северо-западной Европой. При этом в Альянсе отмечают, что еще это обучение является регулярным, ежегодным и не связано с текущими мировыми событиями, намекая на то, что они не вызваны угрозами России.

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В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов, среди которых американские стратегические дальние бомбардировщики B-52.

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