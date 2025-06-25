Россия пытается обойти Сумы, но окружение города маловероятно — оценка НАТО
Боевая работа артиллеристов 43-й ОАБр (Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила/Facebook)
Российская армия, несмотря на постоянные попытки тактического продвижения в Сумской области, несет сверхвысокие потери.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО во время саммита Альянса, который общался на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.
По словам чиновника, разведданные союзников подтверждают оценки украинской стороны: потери России превысили 1 миллион человек, из которых около 250 тысяч — боевые потери. В последнее время РФ ежедневно теряет в среднем 1300 человек — это следствие тактики массированных штурмов, в частности на Сумском направлении.
«Россия пытается создать буферную зону после Курской операции. Но, хотя имеет определенные тактические продвижения, эти атаки чрезвычайно изнурительны», — заявил представитель Альянса.
Он также отметил, что окружение Сум пока не является вероятным или реалистичным сценарием. По оценкам НАТО, РФ попытается обойти город, расширив фронт на север и северо-восток.
«Мы ждем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, ведь Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на Сумы. Впрочем, ранее эти попытки не были успешными», — подчеркнул собеседник.
Несмотря на постоянные атаки, линия фронта на востоке Украины остается почти неизменной в течение последних двух месяцев. В то же время представитель НАТО сообщил, что украинские Силы обороны также достигают локальных успехов — в частности, на территории Курской области возле Теткино, что сдерживает дальнейшее давление со стороны врага.