Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО во время саммита Альянса, который общался на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника, разведданные союзников подтверждают оценки украинской стороны: потери России превысили 1 миллион человек, из которых около 250 тысяч — боевые потери. В последнее время РФ ежедневно теряет в среднем 1300 человек — это следствие тактики массированных штурмов, в частности на Сумском направлении.

«Россия пытается создать буферную зону после Курской операции. Но, хотя имеет определенные тактические продвижения, эти атаки чрезвычайно изнурительны», — заявил представитель Альянса.

Он также отметил, что окружение Сум пока не является вероятным или реалистичным сценарием. По оценкам НАТО, РФ попытается обойти город, расширив фронт на север и северо-восток.

«Мы ждем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, ведь Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на Сумы. Впрочем, ранее эти попытки не были успешными», — подчеркнул собеседник.

Несмотря на постоянные атаки, линия фронта на востоке Украины остается почти неизменной в течение последних двух месяцев. В то же время представитель НАТО сообщил, что украинские Силы обороны также достигают локальных успехов — в частности, на территории Курской области возле Теткино, что сдерживает дальнейшее давление со стороны врага.