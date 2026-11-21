Вчера пилот Gripen имел разрешение НАТО сбить российскую ракету над Польшей, но ему помешали погодные условия (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Во время массированной российской атаки на Украину, когда ракеты и беспилотники РФ нарушили воздушное пространство Польши, пилот Gripen имел разрешение от НАТО на сбитие ракеты, однако не сделал этого из-за погодных условий.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как пояснил генерал-лейтенант Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами, шведский пилот попытался перехватить объект, который поначалу считался российской крылатой ракетой Х-101. Он сообщил, что, вероятно, имеет дело именно с такой ракетой. Однако ему не удалось идентифицировать ее ни визуально, ни с помощью бортовых оптико-электронных систем.

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По словам генерала, препятствием стали «чрезвычайно сложные погодные условия» в зоне перехвата. В результате пилот, несмотря на разрешение НАТО на применение оружия, не открыл огонь.

Во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября польские военные отслеживали 11 потенциальных воздушных угроз. Две крылатые ракеты (вероятно, Х-101) и один реактивный беспилотник РФ пересекли границу с Польшей и упали в трех разных местах — в Подкарпатском и Люблинском воеводствах, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Он также добавил, что всю ночь в воздухе дежурили пары польских и союзных самолетов: польские F-16 и шведские Gripen. В распоряжении пилотов также находился самолет-заправщик ВВС Нидерландов.

Кроме того, был задействован польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab, действовавший в районе Подкарпатского и Люблинского воеводств.