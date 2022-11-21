НАТО приводит большее количество войск в повышенную готовность — Столтенберг 21 ноября, 15:13 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Альянс пока делает все, чтобы не допустить эскалации конфликта в Украине за ее пределы. Таким образом, количество боевых групп в восточной части линий увеличено с четырех до восьми, а также еще больше войск приводят в повышенную готовность.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО 21 ноября.

Столтенберг также подчеркнул, что Альянс должен быть готов поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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«Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие люди сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это тяжелые времена для многих. Но цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью, и если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену, иначе авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить то, что хотят, это будет иметь прямые последствия для нашей безопасности, это сделает мир более опасным», — подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию, поскольку она «сохраняет значительный военный потенциал, большое количество войск, готова понести значительные потери и готова нанести ужасные страдания украинскому народу».

Столтенберг также напомнил, что 2022 станет восьмым подряд годом увеличения расходов на оборону в Европе и Канаде. До конца года НАТО потратит более 350 миллиардов долларов США дополнительно на оборону.

«И надо отдавать себе отчет, что эта война, скорее всего, закончится на каком-то этапе за столом переговоров. Но мы также знаем, что результат этих переговоров полностью зависит от силы на поле боя. Итак, если мы хотим результата, приемлемого для Украины, результата, который гарантирует, что Украина сможет преобладать как суверенная, независимая демократическая нация в Европе, лучшим способом достижения этого является широкая военная поддержка Украины», — подытожил он.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО исчерпало значительную часть своих запасов оружия и боеприпасов и должен нарастить их производство для дальнейшей поддержки Украины.

В конце октября Столтенберг заявил, что НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

