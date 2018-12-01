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НАТО поможет усилить береговую охрану Грузии в Черном море – Столтенберг

Сегодня, 15:38
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НАТО помогает Грузии модернизировать ее вооруженные силы

НАТО работает с Грузией над усилением ее береговой охраны в Черном море, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы работаем с Грузией над усилением ее береговой охраны", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Столтенберг добавил, что НАТО также сотрудничает с Тбилиси над модернизацией грузинских вооруженных сил и над усилением различных военных возможностей.

Ранее Столтенберг заявил, что Грузия станет членом Альянса. В Кремле заявили, что это может спровоцировать новый конфликт с РФ.

 

Теги:   Йенс Столтенберг НАТО Грузия

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