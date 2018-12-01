НАТО поможет усилить береговую охрану Грузии в Черном море – Столтенберг
Сегодня, 15:38
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НАТО работает с Грузией над усилением ее береговой охраны в Черном море, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы работаем с Грузией над усилением ее береговой охраны", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.
Столтенберг добавил, что НАТО также сотрудничает с Тбилиси над модернизацией грузинских вооруженных сил и над усилением различных военных возможностей.
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Ранее Столтенберг заявил, что Грузия станет членом Альянса. В Кремле заявили, что это может спровоцировать новый конфликт с РФ.