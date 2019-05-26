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НАТО помогает ЕС бороться с российскими кибератаками во время выборов в Европарламент

Сегодня, 11:36
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НАТО помогает ЕС бороться с российскими кибератаками во время выборов в Европарламент - фото

REUTERS / Joshua Roberts

РФ целенаправленно вмешивается в жизнь демократических стран — Столтенберг

Североатлантический альянс помогает Евросоюзу бороться с кибератаками РФ во время выборов в Европейский парламент.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил немецкому изданию Welt am Sonntag.

По словам Столтенберга, накануне выборов в Европарламент эксперты НАТО обсудили с представителями ЕС соответствующие меры защиты от киберугроз во время голосования.

«Экспертная группа НАТО несколько недель назад встретилась со специалистами ЕС, чтобы обсудить конкретные меры по противодействию киберугрозам и дезинформации накануне выборов в Европарламент», — рассказал он.

Глава НАТО заявил, что Российская Федерация «целенаправленно вмешивается в жизнь демократических стран, распространяя неправдивую информацию и совершая кибератаки».

«Это, прежде всего, происходит во время выборов», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО и ЕС в режиме реального времени осуществляют обмен информацией о вредоносных программах и кибератаках. Столтенберг добавил, что альянсу удалось не допустить распространение присутствия в интернете террористической организации Исламское государство.

Как сообщалось, в четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент. В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.

Теги:   Россия НАТО Европарламент Евросоюз

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