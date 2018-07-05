В НАТО пока не готовы пригласить Украину в программу для особых партнеров - посол

НАТО пока не готово пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program, сказал глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью Укринформ.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в его работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", - сказал Пристайко.

Программа особых возможностей - это своеобразный "клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками (НАТО), но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. То есть, чисто формально эта программа не является "прорывом" или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которая дает нам статус Особого партнера, которым является наше государство для Альянса. Интересен ли для Украины этот очередной формат? Да. Есть ли значительная дополнительная стоимость этого формата для нас? Надо внимательно изучать наши современные нужды и потребности Альянса", - рассказал Пристайко.

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