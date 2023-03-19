НАТО планирует ускорить развертывание войск на границах с РФ и Белорусью 19 марта, 03:15 Войска стран НАТО проводят учения (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В ближайшие месяцы страны НАТО планируют ускорить усилия по накоплению войск и техники вдоль восточных границ Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает Politico.

НАТО намерена остановить Россия в случае возможности расширения войны за пределы Украины. Альянсу будет необходимо убедить некоторые страны предоставить военных и технику на фоне беспокойства по поводу дефицита оружия.

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"Если нет кого-то, кто готовит блюдо и говорит всем, что принести, тогда все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевые, их легко приобрести. Нации скорее принесут картофельные чипсы», — заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО Джеймс Дж. Таунсенд младший.

Военные лидеры стран Альянса должны представить обновленные региональные планы обороны, чтобы защитить миллиард граждан НАТО. Отмечается, что чиновники выдвигают идею, что границы Североатлантического союза должны охранять до 300 тысяч военных.

В начале марта разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия избегает действий, которые могли бы привести к военному конфликту с США и НАТО, однако вероятность этого сценария сохраняется.

В докладе говорится, что все это время Россия избегала расширения военного конфликта за пределы Украины. Однако риск такого столкновения есть, считает разведка. В документе говорится, что столкновение России и Запада приведет к уровню военной конфронтации, с которой мир «не сталкивался десятилетиями».

Американская разведка считает, что Россия остается серьезным вызовом США в ключевых областях в течение десятилетия. Москва, говорится в докладе, использует широкомасштабные инструменты влияния, чтобы нарушить единство стран Запада.

