НАТО переезжает в новую штаб-квартиру стоимостью 1,2 миллиарда евро

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НАТО переведет 4000 своих сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру в Брюсселе

НАТО переведет 4000 своих сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру в Брюсселе

НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда евро.

Новое здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса в Брюсселе, сообщает DW.

По словам представителя НАТО, перевод 4000 сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца.

В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО.

Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

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