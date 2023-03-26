Ядерная риторика России «опасна и безответственна» — НАТО 26 марта, 17:20 НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО отреагировало на заявление российского диктатора Владимира Путина, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, и назвало его «опасной и безответственной» ядерной риторикой.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова неназванного представителя НАТО.

Издание отмечает, что НАТО внимательно следит за ситуацией и не видит никаких изменений в ядерной позиции России, побуждающих корректировать позицию стран-членов Альянса.

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«Ссылка России на совместное использование ядерного оружия НАТО абсолютно обманчива. Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в новом договоре об СНВ», — сказал представитель НАТО в комментариях, отправленных Reuters по электронной почте.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин взял Беларусь в ядерные заложники и создал еще более плохие условия для внутренней дестабилизации в России.

26 марта Министерство иностранных дел Украины заявило, что требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять решительные меры для предотвращения любой возможности применения Россией ядерного оружия.