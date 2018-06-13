НАТО и ЕС поприветствовали решение о переименовании Македонии

Страна сменит название для вступления в ЕС и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини опубликовали заявления, в которых одобрительно оценили решение о переименовании Македонии.

Столтенберг, в частности, назвал соглашение о смене названия "историческим", передает Интерфакс-Украина.

"Это историческое соглашение является итогом многолетней терпеливой дипломатии и готовности этих двух лидеров разрешить спор, который слишком долго беспокоил регион", - заявил Столтенберг.

В свою очередь, Федерика Могерини отметила, что соглашение межд Грецией и Македонией позволит вернутся к переговорам о вступлении Македонии в ЕС и НАТО.

"Мы искренне поздравляем премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева за решимость и инициативу в достижении этого исторического соглашения между их странами, которое способствует преобразованию всего региона Юго-Восточной Европы. Это достижение принадлежит лидерам двух стран и их командам, но в первую очередь оно принадлежит всем гражданам обеих стран и Европы в целом", - заявила Могерини.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.