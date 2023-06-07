Показать России свою силу. Союзники НАТО готовятся к крупнейшим учениям в истории Альянса с развертыванием воздушных сил 7 июня, 15:42 В учениях примут участие 10 000 участников и 250 самолетов из 25 стран (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Германия готовится провести крупнейшие учения с развертыванием воздушных сил в истории НАТО, чтобы продемонстрировать свои силы и произвести впечатление на союзников и потенциальных противников, таких как Россия.

Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на немецких и американских официальных лиц, которые заявили об этом в среду, 7 июня.

На следующей неделе начнутся учения Air Defender 23, в которых примут участие 10 000 участников и 250 самолетов из 25 стран. Эти учения направлены на имитацию нападения на одну из стран-членов НАТО.

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Только США направляют двух военнослужащих Национальной гвардии ВВС США и около 100 самолетов для участия в маневрах, которые продлятся с 10 по 12 июня.

«Это упражнение, которое было бы совершенно впечатляющим для всех, кто наблюдает, и мы никого не заставляем его смотреть», — сказала посол США в Германии Эми Гутманн.

По словам Гутманн, это продемонстрирует ловкость и скорость союзных сил в НАТО в качестве первой реакции.

«Я был бы очень удивлен, если бы любой мировой лидер не обратил внимания на то, что это показывает с точки зрения духа этого альянса, а это означает силу этого альянса», — сказала она журналистам в Берлине.