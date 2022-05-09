В Берлине россияне напали на Наталью Мосейчук и съемочную группу 1+1
Наталья Мосейчук (Фото:скриншот видео/ТСН)
В Берлине россияне напали на ведущую Наталью Мосейчук и съемочную группу 1+1, сообщает пресс-служба телеканала.
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Нападение совершили участники акции в честь «дня победы», которые пришли к мемориалу бойцам Красной армии в Трептов-парке с георгиевскими лентами и красными флагами, запрещенными в Германии.
"…Съемочная группа 1+1 и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию", — сказано в сообщении.
Посольство Украины в ФРГ призвало полицию Берлина расследовать нападение и как можно быстрее привлечь виновных к ответственности. По информации посольства, русскоязычный гражданин пытался нанести телесные повреждения ведущей.
Ранее Европейская правда со ссылкой на документ и активистов сообщила, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Также под запрет попали флаги России, СССР, псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР», буквы V или Z и георгиевские ленты.
Позже активист Александр Снидалов сообщил, что власти Берлина разрешили украинскую символику во время мероприятий 8−9 мая в течение ограниченного количества времени.
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