Премьер-министр Молдовы подала в отставку 10 февраля, 14:20 Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица (Фото:Natalia Gavrilița PM/Facebook)

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в пятницу, 10 февраля, заявила, что подает в отставку после 1,5 года на должности.

Об этом сообщает издание NewsMaker .

В ходе брифинга она перечислила достижение своего кабмина и отметила, что весь срок на должности ей пришлось руководить кабмином в условиях постоянных кризисов.

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«Мы вели постоянный диалог со стратегическими партнерами Молдовы. Мы справились с кризисом беженцев и завоевали симпатии по всему миру. И самое главное, нам удалось добиться статуса кандидата в члены Евросоюза», — подчеркнула она.

Политик заверила, что останется на «службе народа» и поблагодарила всех, с кем работала на должности.

«Я иду с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдавию в европейское государство», — подчеркнула она.

Издание добавило, что в пятницу, 10 февраля, в администрации президентки Молдовы Майи Санду собрались депутаты от правящей партии Действие и солидарность ( PAS), которые обсудили изменения в правительстве. После этого депутаты пообещали, что администрация президента и правительство сообщат все подробности.

Премьер-министром Наталья Гаврилица была назначена в 30 июля 2021 года. Правительство, возглавляемое Гаврилицей, приняло присягу 6 августа 2021 года. Тогда новый кабмин Молдовы увеличил количество министерств — в прошлом правительстве их было девять, а стало 13.