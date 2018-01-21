Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после выхода фильма Леон

Выступая на Марше женщин в Лос-Анджелесе, американская актриса Натали Портман рассказала о том, что в возрасте 13 лет пережила “сексуальный терроризм”, сообщает CNN.

Портман сказала, что ей было 13 лет, когда в 1994 году в прокат вышел фильм Люка Бессона Леон с ее участием. В первом же фанатском письме, которое она получила, незнакомый мужчина излагал свою фантазию об изнасиловании.

Местное радио установило обратный отсчет времени до 18-летия Портман – возраста, когда со ней можно будет легально вступать в сексуальные отношения. Кинокритики упоминали в рецензиях ее подростковую грудь.

“Я быстро поняла, что даже если мне всего 13 лет, я не могу проявить свою сексуальность, не оказавшись в опасности, - рассказала Натали Портман. - Я чувствовала, что должна прикрывать свое тело и сдерживать свое самовыражение, чтобы меня воспринимали как ту, кто заслуживает уважение”.

По словам актрисы, из-за этого она стала отказываться от ролей в фильмах, содержавших сцены поцелуев. Она старалась создать имидж консервативной, серьезной и добропорядочной женщины, чтобы чувствовать себя в безопасности.

В субботу, 20 января, тысячи протестующих в США вышли на Марш женщин, приуроченный к первой годовщине инаугурации президента страны Дональда Трампа.