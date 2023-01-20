Вашингтон просит Украину повременить с наступлением и дождаться поставок оружия — Reuters 20 января, 20:14 Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Власти США попросили Украину воздержаться от нового наступления и подождать поставок оружия, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Представитель Вашингтона в беседе с небольшой группой репортеров на условиях анонимности сообщил, что США советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка.

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Также, по его словам, США твердо придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине, потому что они дорогие и сложны в обслуживании.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, а до этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ.