Вашингтон просит Украину повременить с наступлением и дождаться поставок оружия — Reuters

20 января, 20:14
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Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитники Украины на фронте в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Власти США попросили Украину воздержаться от нового наступления и подождать поставок оружия, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Представитель Вашингтона в беседе с небольшой группой репортеров на условиях анонимности сообщил, что США советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка.

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Также, по его словам, США твердо придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине, потому что они дорогие и сложны в обслуживании.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, а до этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Наступление

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