Что означают данные о прорыве ВСУ в направлении Токмака и какие самолеты РФ мог повредить удар по авиабазе Сольцы — ISW 20 августа, 06:42 Украинский военный на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Недавняя информация телеканала CBS News о существенном прорыве ВСУ через минные поля в направлении Токмака Запорожской области, вероятно, касаются последних продвижений украинских военных в районе Работиного.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В результате вчерашнего удара беспилотника по российской авиабазе Сольцы в Новгородской области РФ могли быть повреждены самолеты стратегической авиации РФ. На геолоцированных кадрах, опубликованных 19 августа, видно дым, который поднимается с авиабазы Сольцы. Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что российские войска сбили украинский беспилотник, а огонь, вероятно, повредил один самолет. Однако еще один российский инсайдерский источник утверждал, что удар повредил по меньшей мере два самолета, а также что на авиабазе в Сольцах находилось неустановленное количество сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев дальнего радиуса действия Ту-22М3. По данным этого же источника, российские войска переместили уцелевшие самолеты на авиабазу Оленья в Мурманской области.

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19 августа ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, продвинувшись на направлении Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском (район на границе Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные еще 16 августа, свидетельствуют, что ВСУ недавно достигли ограниченного продвижения на восток от Невельского (населенный пункт к западу от города Донецк). Другие кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 19 августа, показали, что ВСУ продвинулись на север от Работиного на западе Запорожской области.

18 августа телеканал CBS News сообщил со ссылкой на анонимных официальных лиц США, что украинские силы продвигаются в направлении Токмака (крупный российский опорный пункт на западе Запорожской области) и разминировали российское минное поле к северу от города. В ISW уточняют, что официальные лица США, вероятно, имеют в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Работиного (примерно 23 км к северо-востоку от Токмака). Ранее ISW оценивал, что недавнее продвижение ВСУ вблизи небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской области и на западе Запорожской области, вероятно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры российских оборонительных линий. Эти успехи могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрому продвижению сил Украины, предполагают аналитики.

ISW обратил внимание на визит Владимира Путина в Ростов-на-Дону 19 августа — первый приезд диктатора в город после того, как 23−24 июня ЧВК Вагнера взяла под контроль штаб Южного военного округа. Путин встретился с начальником российского Генерального штаба и командующим оккупационной армии в Украине генералом Валерием Герасимовым и старшими офицерами именно в штабе Южного военного округа. Аналитики ISW отмечают, что Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине. В апреле Кремль заявила, что он якобы посетил Херсонскую и Луганскую области, в марте — Мариуполь. Новый визит Путина в Ростов-на-Дону, вероятно, является публичным жестом, который призван показать, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командующих, несмотря на то, что эти командиры не смогли остановить мятеж ЧВК Вагнера или достичь военных целей, которые поставил перед ними Путин. Визит Путина состоялся примерно через два месяца после бунта Евгения Пригожина, и теперь диктатор, вероятно, пытается публично заверить, что контролирует свой режим и армию.