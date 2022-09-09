Минобороны РФ не сообщило о потери Балаклеи в своей сводке 9 сентября, 17:10 Освобождение Балаклеи от россиян подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 8 сентября (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российское Минобороны не сообщило об освобождении Балаклеи украинской армией в своей ежедневной сводке, но рассказало о своих якобы «успехах».

Видео брифинга Минобороны страны-агрессора опубликовал прокремлевский ресурс РИА Новости.

Представитель российского ведомства вместо информации об украинском наступлении в Харьковской и Херсонской области, вновь заявил о якобы «уничтожении HIMARS».

Видео дня

Минобороны Украины и Пентагон ранее сообщали, что Россия не смогла уничтожить ни одну РСЗО этого типа. Также СМИ утверждали, что украинская армия выставляла в прифронтовых районах деревянные макеты HIMARS, по которым армия РФ наносила многочисленные удары дорогостоящими ракетами Калибр.

Оккупанты также не сообщили об освобождении населенных пунктов на юге и востоке страны, а традиционно дали фейковую информацию о «потерях» ВСУ.

Освобождение Балаклеи от россиян подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 8 сентября. СМИ и соцсети публикуют многочисленные видео из освобожденного города.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.