Минобороны РФ не сообщило о потери Балаклеи в своей сводке

9 сентября, 17:10
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Освобождение Балаклеи от россиян подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 8 сентября (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Освобождение Балаклеи от россиян подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 8 сентября (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российское Минобороны не сообщило об освобождении Балаклеи украинской армией в своей ежедневной сводке, но рассказало о своих якобы «успехах».

Видео брифинга Минобороны страны-агрессора опубликовал прокремлевский ресурс РИА Новости.

Представитель российского ведомства вместо информации об украинском наступлении в Харьковской и Херсонской области, вновь заявил о якобы «уничтожении HIMARS».

Видео дня

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Минобороны Украины и Пентагон ранее сообщали, что Россия не смогла уничтожить ни одну РСЗО этого типа. Также СМИ утверждали, что украинская армия выставляла в прифронтовых районах деревянные макеты HIMARS, по которым армия РФ наносила многочисленные удары дорогостоящими ракетами Калибр.

Оккупанты также не сообщили об освобождении населенных пунктов на юге и востоке страны, а традиционно дали фейковую информацию о «потерях» ВСУ.

Освобождение Балаклеи от россиян подтвердил президент Владимир Зеленский вечером 8 сентября. СМИ и соцсети публикуют многочисленные видео из освобожденного города.

https://www.youtube.com/embed/teSlQ3e9vjE

В вечернем обращении глава государства рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Минобороны РФ Балаклея

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