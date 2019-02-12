Наступление в Сирии: жертвами авиаударов стали 70 человек Вчера, 15:31 338 Цей матеріал також доступний українською SOHR SOHR

В результате авиаударов международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибли или получили ранения по меньшей мере 70 мирных жителей.

Об этом во вторник, 12 февраля, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.

По словам наблюдателей, атаке с воздуха подвергся лагерь для мирных жителей в Багозе. Еще 16 мирных жителей были убиты во время ночного авианалета.

Багоз, деревня на восточном берегу Евфрата на границе Сирии и Ирака, является последним известным оплотом Исламского государства в Сирии.

В возглавляемой США коалиции заявили, что продолжают наносить удары по целям ИГИЛ в регионе и при этом прилагают все возможные усилия во избежание попаданий по мирным жителям.

По данным коалиции, наступление курдов из Сирийских демократических сил (SDF) на последний оплот ИГИЛ в Багозе демонстрирует медленный прогресс и пока еще рано говорить о сроках завершения операции.

"Враг полностью укрепился, и бойцы ИГИЛ продолжают вести контратаки", - сказал официальный представитель коалиции полковник Шон Райан.

Напомним, что курдские отряды самообороны в составе SDF начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском населенном пункте Багоз 9 февраля. На следующий день бойцы SDF захватили 41 позицию.