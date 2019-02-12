Наступление в Сирии: жертвами авиаударов стали 70 человек
В результате авиаударов международной коалиции
в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибли или получили ранения по
меньшей мере 70 мирных жителей.
Об этом во вторник, 12 февраля, сообщили в Сирийском
центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.
По словам наблюдателей, атаке с воздуха
подвергся лагерь для мирных жителей в Багозе. Еще 16 мирных жителей были
убиты во время ночного авианалета.
Багоз, деревня на восточном берегу Евфрата на
границе Сирии и Ирака, является последним известным оплотом Исламского
государства в Сирии.
В возглавляемой США коалиции заявили, что
продолжают наносить удары по целям ИГИЛ в регионе и при этом прилагают все
возможные усилия во избежание попаданий по мирным жителям.
По данным коалиции, наступление курдов из Сирийских
демократических сил (SDF) на последний оплот ИГИЛ в Багозе демонстрирует
медленный прогресс и пока еще рано говорить о сроках завершения операции.
"Враг полностью укрепился, и бойцы ИГИЛ
продолжают вести контратаки", - сказал официальный представитель коалиции
полковник Шон Райан.
Напомним, что курдские отряды самообороны в
составе SDF начали
наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском населенном пункте
Багоз 9 февраля. На следующий день бойцы
SDF захватили 41 позицию.