Российские войска двигаются из Белгородской области на восток Украины — спутниковые снимки 13 апреля, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Снимки сделаны 11 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies via Twitter)

Согласно снимкам компании Maxar Technologies, войска РФ в Белгородской области продолжают продвижение к востоку Украины.



Компания опубликовала в Twitter новые фото, где видно боевые развертывания вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России.

Видео дня

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Отмечается, что данные снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Накануне сообщалось, что большая колонна военной техники двигается из Ростовской области в сторону Донбасса.

Украинские и западные официальные лица заявили в последние дни, что наблюдают передислокацию российских войск на Донбасс после серьезных неудач РФ в попытках захватить Киев.

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