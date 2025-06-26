«Выдыхаются». В ЦПД рассказали, что россияне, которых перебрасывают для боев на Сумщине, дезертируют еще на территории Курской области РФ
Артиллеристы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода работают по врагу из САУ M109 (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)
В Сумской области российские захватчики «выдыхаются» из-за потерь и дезертирства, сообщил в четверг, 26 июня, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что продвижение врага на этом направлении удалось остановить.
«Их (россиян — ред.) медленное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено, по состоянию на сегодня», — подчеркнул руководитель ЦПД.
Он также сообщил, что некоторые захватчики убегают, как только оказываются в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью.
«Часть военных россиян дезертируют еще на территории Курщины, в тыловых Льгове и Рыльске, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу», — рассказал Андрей Коваленко.
Ранее 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области.
По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.
Сырский заявил, что так называемое летнее наступление войск страны-агрессора по итогам мая-июня захлебывается так же как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться в Харьковской области.