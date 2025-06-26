«Выдыхаются». В ЦПД рассказали, что россияне, которых перебрасывают для боев на Сумщине, дезертируют еще на территории Курской области РФ

26 июня, 13:31
Артиллеристы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода работают по врагу из САУ M109 (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

В Сумской области российские захватчики «выдыхаются» из-за потерь и дезертирства, сообщил в четверг, 26 июня, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале Коваленко отметил, что продвижение врага на этом направлении удалось остановить.

«Их (россиян — ред.) медленное и количественное продвижение в приграничье натолкнулось на качественное противодействие и было остановлено, по состоянию на сегодня», — подчеркнул руководитель ЦПД.

Он также сообщил, что некоторые захватчики убегают, как только оказываются в Курской области РФ, граничащей с Сумской областью.

«Часть военных россиян дезертируют еще на территории Курщины, в тыловых Льгове и Рыльске, куда их привозят для дальнейшей переброски через границу», — рассказал Андрей Коваленко.

Ранее 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области.

По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

Сырский заявил, что так называемое летнее наступление войск страны-агрессора по итогам мая-июня захлебывается так же как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться в Харьковской области.

