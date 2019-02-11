Наступление на последний оплот ИГИЛ в Сирии: при ударе погибли 16 гражданских 11 февраля, 19:36 279 Цей матеріал також доступний українською SOHR SOHR

В понедельник, 11 февраля, на востоке Сирии в результате удара по позициям террористов Исламского государства погибли 16 гражданских, в том числе семеро детей.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, гражданские были убиты в результате ожесточенных боев между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (SDF) и боевиками ИГИЛ.

Помимо гражданских в понедельник погибли по меньшей мере 28 бойцов.

Сирийские повстанцы SDF ведут наступление на поселок Багоз в долине реки Евфрат – последний оплот ИГИЛ в Сирии. Взятие под контроль поселка и близлежащих районов ознаменовало бы окончание четырехлетней войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке, где группировка в 2014 году провозгласила свой территориальный "халифат".

Напомним, что курдские отряды самообороны в составе SDF начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9 февраля. На следующий день бойцы SDF захватили 41 позицию.