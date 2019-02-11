Наступление на последний оплот ИГИЛ в Сирии: при ударе погибли 16 гражданских
В понедельник, 11 февраля, на востоке Сирии в
результате удара по позициям террористов Исламского государства погибли 16
гражданских, в том числе семеро детей.
Об этом сообщили в Сирийском центре
мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным наблюдателей, гражданские были убиты
в результате ожесточенных боев между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими
силами (SDF) и боевиками ИГИЛ.
Помимо гражданских в понедельник погибли по
меньшей мере 28 бойцов.
Сирийские повстанцы SDF ведут наступление на
поселок Багоз в долине реки Евфрат – последний оплот ИГИЛ в Сирии. Взятие под
контроль поселка и близлежащих районов ознаменовало бы окончание четырехлетней
войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке, где группировка в 2014 году провозгласила
свой территориальный "халифат".
Напомним, что курдские отряды самообороны в
составе SDF начали
наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9
февраля. На следующий день бойцы
SDF захватили 41 позицию.