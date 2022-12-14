В Беларуси заметили российский разведывательный самолет — Беларускі Гаюн

14 декабря, 15:29
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Российский самолет зашел на посадку на аэродром в Мачулищах (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Российский самолет зашел на посадку на аэродром в Мачулищах (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

В воздушном пространстве Беларуси заметили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

«В Беларусь прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления: Ил-76 А-50У Сергей Атаянц с регистрационным номером RF-93966», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным группы, российский самолет зашел на посадку на аэродром в Мачулищах приблизительно в 14:27 по киевскому времени. Беларускі Гаюн также опубликовали видео с предполагаемым А-50У.

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Отмечается, что именно этот самолет уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск.

До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

https://www.youtube.com/embed/YA1S3mGXPWw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Войска РФ Самолеты Российские самолеты

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