«Они готовы выполнить приказ Лукашенко». Достаточно ли у Беларуси сил для вступления в войну против Украины — объясняет эксперт 13 декабря, 12:56 Эксклюзив НВ Военные Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network, в эфире Радио НВ рассказал, что, несмотря на активное слаживание подразделений российских и беларусских войск, у режима Лукашенко все еще нет ресурса для боевых действий против Украины.

— Как вы относитесь к последним сообщениям, что они готовятся, они концентрируются, обучение проводят. И сейчас поступило сообщение, что перебрасывают военную технику ближе к границе с Украиной.

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— К сожалению, скажу так: действительно, что многие белорусы, особенно кто когда-то имел контакты, не знаю, есть ли какой-то сейчас обмен на границах, возможно какой-то очень маленький. Но когда-то украинцы с белорусами жили очень открыто, в нормальных отношениях. Нам с белорусами нечего делить, мы всегда относились хорошо к своему дружескому соседу, и они тоже старались. Сейчас ситуация такова, я знаю немного внутреннюю обстановку в Беларуси — спецназ, десантники пойдут выполнять приказ.

— Спецназ и десантники пойдут совместно с россиянами, будут ли какие-то отдельные белорусские подразделения?

— Очевидно. Сейчас, кстати, отмечается интересная деталь: раньше даже на всех учениях Cоюзного государства подразделения белорусов и россиян действовали, хотя и в одних замыслах, одних операциях, но они действовали порознь. Сейчас уже формируются даже батальонно-тактические группы, общие. Есть ротно-тактические группы, например, белорусская, но она может быть объединена в российское подразделение. Очевидно, идет уже слаженность белорусских и российских подразделений. Это все делается достаточно интенсивно.

Я думаю, что если действительно будет проходить наступательная операция снова с территории Беларуси, то они будут действовать уже вместе — и белорусы, и россияне. Там действительно интеграция белорусского офицерства, особенно старшего, она чрезвычайно высока с Россией. Потому что фактически все старшие офицеры оканчивали академии в России, в Москве, или в других городах. Все они вербовались или были попытки вербовки ФСБ. И потому, если говорить, что там белорусское подразделение, то на самом деле на уровне офицерства это больше российские подразделения, чем белорусские.

Если пойдет мобилизация лукашенковская, тут белорусы могут показать, скажем так, реально свое отношение к белорусскому режиму и к Украине. А спецназы и десантники пойдут и будут уничтожены, их перережут. Но вот у них нет понимания того, что их перережут, что есть ненависть. Они думают, что здесь есть группа нацистов и они помогут украинцам освободиться от этого ига, которое националисты эти фашисты над бедными украинцами установили.

Действительно есть зазомбированность, потому что тех же спецназовцев или десантников, они их держат в таком информационном вакууме, воспитывают достаточно закрытыми с точки зрения понимания ситуации, особенно за пределами Беларуси. Еще одна деталь: Лукашенко же применял армию против протестующих, применял против своих же людей, против белорусов тех же спецназовцев и десантников.

И они нормально выполняли задачи. Рядом с ОМОНом они так же крушили головы простым белорусам просто за то, что они посмели как-то там что-то покричать или спеть. Белорусы проводили очень спокойные протесты, ходили, улыбались. В результате репрессии на них навалились очень страшные. И армия в этом участвовала. Здесь нет никаких иллюзий, что они выполнят приказ.

— Нам известно количество этих «путино-лукашенковских зомби»?

— Около 15 тысяч, может немного меньше, может немного больше. Но вот так. Это то количество, которое наиболее вероятно пойдет в наступление на Украину.

— Когда это может произойти, как вы думаете?

— Сейчас оснований полагать, что они уже готовы — нет. То есть они долгое время уже готовятся, проводят учения, то вводят на территорию Беларуси, то выводят. Теперь то, что мы наблюдаем, что создается инфраструктура. Это отмечаем около двух месяцев. Заводятся системы разведки, системы связи, строится система госпиталей, строится система противовоздушной обороны.

То есть располагаются дополнительные системы зенитно-ракетные комплексы, которые, очевидно, будут прикрывать те войска, которые будут разворачиваться в дальнейшем. Ударной группировки еще не видно. Сейчас происходит в том числе согласование батальонно-тактических групп с участием белорусов и россиян. Но количество еще недостаточно.

То есть россиян около 9 или 10 тысяч на территории Беларуси, а этого явно недостаточно. Если взять 15 тысяч белорусов плюс 10 тысяч россиян — это не очень мощное, им нужно минимум 50 тысяч.

— То, что вы говорите и подтверждает информацию о том, что эта мобилизация будет продолжена, особенно интенсивно после Нового года. Если это произойдет, куда будут брошены эти «чмобики»?

— Если мы линейно прогнозируем, что вот россияне сделают то, а потом они сделают то. У нас здесь еще один игрок и он называется Вооруженные силы Украины. [Они] имеют свои планы. Например, если мы смоделируем ситуацию, что сейчас украинская армия начинает наступление, либо на Сватовско-Старобельском направлении, либо на Мелитопольско-Бердянском направлении, то для россиян немного ситуация изменится. Надо будет тушить эти пожары в совсем других местах, где они сейчас концентрируются. Они в Бахмут вкладывают свои ресурсы — и человеческие, и артиллерию. Есть информация, что у них уже реальный дефицит арт-припасов.

Они уже снизили интенсивность именно потому, что банально не хватает для того, чтобы создавать эти огневые стены. Здесь причина не только в том, что у них заканчиваются эти запасы, а потому, что украинская армия очень эффективно бьет по складам с боеприпасами, по логистике. То есть, они просто не успевают пополнять эти запасы. И потому я думаю, что пока они будут готовить свою инфраструктуру для наступления из Беларуси, украинская армия все же изменит конфигурацию этого поля боя, на которое мы сейчас смотрим.

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И им будет уже не до того, чтобы делать что-то из Беларуси. Представим себе, что украинская армия освободила Луганскую область, хотя бы северную часть, и перерезала российскую группировку на юге. Конечно, было бы логично предсказать: «ок, создадим сейчас 100 тысяч войск в Беларуси и начнем двигаться с севера. И это заставит Украину отвлечься и оттягивать свои силы с юга и востока на север».

Но в этих условиях, кто даст гарантию, что «мобики» эти в Беларуси не будут разбиты? Лукашенко это очень ясно понимает. Он может сейчас свой последний капитал, то есть эти 15 тысяч, которые готовы за него воевать, бросить в топку Украину, а потом возникает интересный вопрос для Лукашенко: «а кто за меня будет дальше воевать». Народ же может и вилы развернуть.

— Это, по сути, его личная гвардия?

— Да, фактически да. У него есть ОМОН и есть личная гвардия — это спецназ и десантники, которые могут его защитить. Это достаточно тяжелая и достаточно эффективная сила. Но если она будет разбита, то [Лукашенко] открывается и россиянам полностью. То есть россияне его могут взять, они и сейчас его Новичком могут в принципе взять без проблем, здесь не надо с десантниками сражаться. Но с другой стороны, тогда он вообще теряет любой силовой ресурс — и россияне его могут взять легко, и белорусы его могут взять легко.

Если будет разгром белорусских войск на украинской территории, дальше пойдет обратный эффект. Когда белорусам можно будет показать, что: «Уважаемые, теперь ваше время наступает. Теперь вы берите власть в этой стране и стройте нормальное, демократически-европейское государство». И это должно сыграть. Лукашенко, я уверен, это понимает. И потому из-за своей шкуры, за которую он боится, он и не хочет вступать в этот конфликт.

— При таком сценарии поможет не только батальон Калиновского, я так понимаю. Какие еще батальоны помогут, мы не будем говорить, но есть такое чувство, что могут нарваться и по крупному.

— Главное, чтобы белорусы собрались с мыслями и поняли, что их судьба в их руках. Не надо ожидать, что придут украинцы, Запад или кто-то еще, или Лукашенко хороший станет, или Путин какого-то хорошего гауляйтера пришлет. Потому что в Беларуси до сих пор много мыслей: как им, или через мирные протесты снова готовиться к выборам, что вызывает у меня очень искреннюю улыбку. Какие протесты? Уж нельзя будет взять в руки власть просто протестами. Никаких выборов в Беларуси уже больше никогда не будет, кроме тех, которые народ сам назначит. Не надо ждать никого.