«Путин уже пытался заменить Лукашенко». РФ собирается оккупировать Беларусь до 2030 года. Поглощение уже давно идет — интервью с Вячоркой 23 февраля, 17:06 Эксклюзив NV Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Россия планирует «поглотить» Беларусь до 2030 года. Об этом говорится в российском кремлевском документе от 2021-го, оказавшемся в распоряжении иностранных журналистов.

Советник президента Беларуси в экзиле Светланы Тихановской Франак Вячорка говорит, что гибридная оккупация его страны происходит с 1996 года и в 2021—2022 годах зависимость от России достигла своего пика.

Видео дня

Готовы ли белорусы стать россиянами и что делает правительство в изгнании, Вячорка рассказал в интервью Radio NV.

— Журналисты Международного консорциума раскопали документ, в котором говорится, что до 2030 года Россия намерена полностью оккупировать Беларусь. Мы с вами уже обсуждали, что военный российский контингент, который есть на территории Беларуси, — это уже признак определенной военной интервенции.

— Гибридная оккупация Беларуси происходит уже достаточно давно — с 1996 года, когда пришел к власти Лукашенко и начал процессы интеграции Беларуси и России. Было создано Союзное государство, Беларусь присоединилась к ОДКБ. И под этими двумя союзами Беларусь вводила российские войска.

Белорусскую экономику ставили под контроль российской, в зависимость от российской. Но в 2021—2022 годах эта зависимость Беларуси от России достигла своего пика.

Мы видим, что через Лукашенко России удалось практически поставить под контроль все сферы функционирования белорусского государства. Присутствует военный контингент до 12 тысяч человек; синхронизируются законы: каждый месяц происходят изменения в белорусском законодательстве, чтобы приблизить его к российскому. А на место уничтоженных бизнесов, общественных организаций, медиа приходят российские, продвигающие свои нарративы.

Поэтому, независимо от того, настоящий этот план или нет, процесс поглощения Беларуси руками Лукашенко уже происходит.

— Там есть пункт, что жители Беларуси смогут сдавать даже тот единый государственный экзамен. Даже молодежь рассматривается как то, что тоже нужно захватывать. Насколько белорусские школьники, молодежь вообще на такое согласилась бы?

— Нет, белорусы не хотят становиться россиянами. Если мы посмотрим опрос общественного мнения, то увидим, что только 4−5% выступают за присоединение Беларуси к России. Никогда эта идея не была популярна.

Возвращаясь к вашему вопросу о белорусской молодежи и примет ли белорусская общественность, — никогда не примет. Белорусы очень ценят свою независимость, ценят свою идентичность, а россияне не понимают, что белорусы — это совсем другой народ. Они думают, что белорусы как россияне, только немного смешные. Это не так.

Белорусы — европейцы. Это видно, даже когда пересекаешь границу Беларуси и России, это как две реальности, когда из Европы попадаешь в Азию. И белорусская молодежь тоже последние 10−15 лет путешествовала, училась в европейских университетах, сидела в интернете, получала настоящую информацию через соцсети. И сейчас этот разлом между российской и белорусской реальностью очень большой.

Белорусская общественность это очень хорошо понимает и жить с Россией в одном государстве не хочет и никогда больше не захочет.

— Тогда какие шансы у Лукашенко? Как только он отдаст всю власть Путину, он будет не нужен. Лукашенко понимает, что им воспользуются и потом, как резиновое изделие, просто выбросят?